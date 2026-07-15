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США начали процесс выдачи Украине лицензий на производство ракет Patriot - Kyiv Independent

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Американская компания Lockheed Martin поддерживает предоставление Украине лицензий на производство ракет Patriot. Процесс, по словам украинского чиновника, не займет несколько месяцев.

США начали процесс выдачи Украине лицензий на производство ракет Patriot - Kyiv Independent

США начали процесс предоставления Украине лицензий на производство ракет Patriot, выведя этот вопрос за рамки политических заявлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kyiv Independent.

Детали

По словам осведомленного украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, американская оборонная компания "Lockheed Martin", производящая эти ракеты, поддерживает предоставление Украине соответствующих лицензий.

Чиновник не считает, что этот процесс займет несколько месяцев, как предполагалось ранее.

Эта новость появилась после того, как 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что удовлетворит давнюю просьбу Украины о производстве американских ракет Patriot. Помимо США, лицензии на производство перехватчиков Patriot в настоящее время имеют Япония и Германия.

Помимо производства Patriot, Киев рассматривает альтернативные варианты противовоздушной обороны. В начале этой недели Украина и девять европейских стран учредили Коалицию по противоракетной обороне, договорившись о совместной разработке украинского проекта противовоздушной обороны FREYJA

- говорится в публикации.

Напомним

Президент США Дональд Трамп предоставил Киеву разрешение на производство американских ракет Patriot. Производство может начаться в Германии.

Евгений Устименко

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