США могут пересмотреть льготы на импорт для Турции

“Администрация Трампа обеспокоена соблюдением Турцией критериев для доступа к GSP, — заявил Джериш. — Мы надеемся, что Турция будет работать с нами, чтобы разрешить разногласия, которые привели к пересмотру их доступа к беспошлинному рынку США”.

В заявлении также отмечается, что Турция ввела дополнительные тарифы на 1,78 млрд долларов на импорт из США.

Ранее 1 августа министерство финансов США ввело санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону. Это было сделано в рамках принятого Конгрессом США в 2016 году так называемого глобального акта Магнитского, направленного против лиц, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции и нарушающих права человека. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, ограничения были введены по указанию президента США Дональда Трампа.

Как сообщал УНН, МИД Турции осудил решение США ввести санкции против турецких министров.