США можуть переглянути пільги на імпорт для Туреччини

“Адміністрація Трампа стурбована дотриманням Туреччиною критеріїв для доступу до GSP, — заявив Джеріш. — Ми сподіваємося, що Туреччина буде працювати з нами, щоб вирішити розбіжності, які призвели до перегляду їх доступу до безмитного ринку США”.

У заяві також наголошується, що Туреччина ввела додаткові тарифи на 1,78 млрд доларів на імпорт з США.

Раніше 1 серпня міністерство фінансів США ввело санкції відносно міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу і міністра юстиції Абдулхаміта Гюля через те, що Анкара не дозволила повернутися на батьківщину американському пастору Ендрю Брансону. Це було зроблено в рамках прийнятого Конгресом США в 2016 році так званого глобального акту Магнітського, спрямованого проти осіб, замішаних, на думку Вашингтона, в корупції і порушенні права людини. Як зазначила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, обмеження були введені за вказівкою президента США Дональда Трампа.

Як повідомляв УНН, МЗС Туреччини засудило рішення США ввести санкції проти турецьких міністрів.