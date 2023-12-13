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США и Великобритания ввели дополнительные санкции против представителей Hamas и PIJ

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 13:12  •  20865 просмотра

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США и Великобритания ввели новые санкции против лиц, связанных с террористическими группировками ХАМАС и Исламский джихад, направленные против их финансов и возможности путешествовать. Санкции координируются обеими странами и являются продолжением усилий США, направленных на разрушение сетей финансирования ХАМАС.

Великобритания и США ввели санкции против лиц, связанных с палестинским террористическим движением ХАМАС и движением Палестинского исламского джихада (PIJ).

Об этом сообщает УНН, со ссылкой на информационный сайт государственного сектора Соединенного Королевства и Reuters

Детали

В рамках новой борьбы с террористическими группировками, Великобритания ввела следующий раунд санкций против лиц, связанных с раунд санкций против лиц, связанных с палестинским боевым движением ХАМАС. Как указывается, скоординированные санкции направлены на изоляцию ХАМАС путем замораживания активов и введения запрета на поездки. Сегодняшний шаг, скоординированный с Соединенными Штатами, является вторым раундом целенаправленных санкций Великобритании, наложенных на лиц, связанных с ХАМАС.

Среди тех, кого сегодня ввели под санкции, указаны следующие лица:

Махмуд Захар - соучредитель ХАМАС;

Али Барака - глава отдела внешних связей ХАМАС. Указывается, что он публично защищал нападения 7 октября и пытался оправдать захват заложников;

Махер Обейд - политический лидер, занимающий политический лидер, занимавший руководящие должности в ХАМАС;

Халед Чуман и Рида Али Хамис, которые направляли средства ХАМАСу через свои биржи валют в Ливане;

Айман Ахмад Аль Дувайк - финансист ХАМАСа из Алжира, который помог управлять зарубежным инвестиционным портфелем организации.

Также отмечается лидер Палестинского исламского джихада (PIJ) - террористической организации, которая также участвовала в нападениях 7 октября. Акрам аль-Аджури - сирийский заместитель генерального секретаря Палестинского исламского джихада (PIJ) и лидер бригад Аль-Кудс, военного крыла PIJ.

Соединенное Королевство и США солидарны с Израилем и его борьбой против ХАМАСа, четко заявляя, что их действия должны соответствовать международному гуманитарному праву. Мы продолжаем поддерживать усилия по предотвращению региональной эскалации конфликта и обеспечения доступа важной гуманитарной помощи в Газу, - говорится в сообщении.

Дополнение

В среду Соединенные Штаты ввели очередной раунд санкций против лиц в Турции и других странах, связанных с палестинской боевой группировкой ХАМАС. Об этом сообщило Министерство финансов США.

ХАМАС продолжает в значительной степени полагаться на сети высокопоставленных чиновников и филиалов, используя, казалось бы, благоприятные юрисдикции для проведения кампаний по сбору средств в пользу группировки и направляя эти незаконные доходы на поддержку своей военной деятельности в Газе

- сообщил Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки.

Как пишет Reuters, несколько должностных лиц ХАМАС, против которых были направлены санкции, базировались в Турции. В частности, один из ключевых финансовых агентов группировки, Харун Мансур Якуб Нассер ад-Дин, который был вовлечён в сеть, которая переводила деньги из Турции и Газы в командный центр ХАМАС в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан, и помогала субсидировать деятельность ХАМАС для дальнейших беспорядков на Западном берегу реки Иордан.

В конце прошлого месяца, Брайан Нельсон,  посетил Оман и Турцию, чтобы поработать над усилиями США, направленными на то, чтобы лишить ХАМАС и другие группировки возможности собирать и перемещать средства.

Напомним

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня между Израилем и Палестиной, но отклонила поправку США об осуждении Хамаса. 153 страны проголосовали за резолюцию, десять - против, двадцать три - воздержались.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
США и Великобритания ввели дополнительные санкции против представителей ХАМАС и Исламский джихад
The US and UK impose additional sanctions on Hamas and Islamic Jihad
Новости по теме

США и Великобритания ввели дополнительные санкции против представителей Hamas и PIJ

США и Великобритания ввели новые санкции против лиц, связанных с террористическими группировками ХАМАС и Исламский джихад, направленные против их финансов и возможности путешествовать. Санкции координируются обеими странами и являются продолжением усилий США, направленных на разрушение сетей финансирования ХАМАС.

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США и Великобритания ввели дополнительные санкции против представителей Hamas и PIJ

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