США и Израиль временно исключили двух высокопоставленных чиновников Ирана из списка целей - WSJ

США и Израиль временно исключили двух высокопоставленных чиновников Ирана из списка целей для устранения на фоне того, как они изучают возможность мирных переговоров, со ссылкой на официальных лиц США сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Подробности

"Спикер парламента Ирана Мохаммед-Багер Галибаф и министр иностранных дел (Ирана) Аббас Арагчи были исключены из списка целей на срок до четырех-пяти дней на фоне того, как президент Трамп открывает двери к переговорам на высоком уровне по прекращению войны", сообщили официальные лица.

Посредники из Турции, Пакистана и Египта настаивают на том, чтобы переговорщики США и Ирана встретились на следующий день, чтобы обсудить приостановку войны ради переговоров о мире, "но официальные лица заявили, что шансы на успех низки, поскольку существуют значительные разногласия между требованиями США и Ирана", пишет издание.

США предупредили, что время для Ирана сесть за стол переговоров истекает. США ударят по Ирану "сильнее, чем когда-либо прежде", если Тегеран не согласится прекратить конфликт, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

