США и Израиль временно исключили двух высокопоставленных чиновников Ирана из списка целей - WSJ

09:53 • 4080 просмотра
Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
25 марта, 18:28 • 20505 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27 • 45890 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57 • 75173 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 81380 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45 • 60872 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 62655 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 77173 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 62720 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 57856 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Швеция станет соучредителем спецтрибунала для наказания руководства РФ26 марта, 01:39 • 13261 просмотра
Йельский университет: «Газпром» и «Роснефть» финансировали депортацию тысяч украинских детей в РФ26 марта, 02:14 • 17742 просмотра
Массированная атака дронов на москву и НПЗ под санкт-петербургом: первые подробности26 марта, 02:57 • 10550 просмотра
Отказалась от роли в Netflix - Екатерина Билык объяснила принципиальную позицию26 марта, 03:30 • 4518 просмотра
"Мир в Европе требует справедливости": в МИД приветствовали присоединение ЕС к учредителям спецтрибунала по агрессии РФ против Украины26 марта, 04:02 • 7514 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"25 марта, 13:57 • 75212 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 81418 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 49604 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 54526 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 55767 просмотра
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 28768 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 65262 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 41117 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 70251 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 70718 просмотра
США и Израиль временно исключили двух высокопоставленных чиновников Ирана из списка целей - WSJ

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Галибафа и Арагчи временно исключили из списка целей для ударов. Белый дом угрожает Ирану сильнейшей атакой в случае отказа от мирного диалога.

США и Израиль временно исключили двух высокопоставленных чиновников Ирана из списка целей - WSJ

США и Израиль временно исключили двух высокопоставленных чиновников Ирана из списка целей для устранения на фоне того, как они изучают возможность мирных переговоров, со ссылкой на официальных лиц США сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Подробности

"Спикер парламента Ирана Мохаммед-Багер Галибаф и министр иностранных дел (Ирана) Аббас Арагчи были исключены из списка целей на срок до четырех-пяти дней на фоне того, как президент Трамп открывает двери к переговорам на высоком уровне по прекращению войны", сообщили официальные лица.

Посредники из Турции, Пакистана и Египта настаивают на том, чтобы переговорщики США и Ирана встретились на следующий день, чтобы обсудить приостановку войны ради переговоров о мире, "но официальные лица заявили, что шансы на успех низки, поскольку существуют значительные разногласия между требованиями США и Ирана", пишет издание.

США предупредили, что время для Ирана сесть за стол переговоров истекает. США ударят по Ирану "сильнее, чем когда-либо прежде", если Тегеран не согласится прекратить конфликт, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ормузский пролив открыт для России, Китая, Индии - глава МИД Ирана26.03.26, 11:34 • 1732 просмотра

