США та Ізраїль тимчасово виключили двох топпосадовців Ірану зі списку цілей - WSJ
Київ • УНН
Галібафа та Арагчі тимчасово виключили зі списку цілей для ударів. Білий дім погрожує Ірану найсильнішою атакою в разі відмови від мирного діалогу.
США та Ізраїль тимчасово виключили двох високопосадовців Ірану зі списку цілей для усунення, на тлі того, як вони вивчають можливість мирних переговорів, з посиланням на офіційних осіб США повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.
Деталі
"Спікер парламенту Ірану Мохаммед-Багер Галібаф та міністр закордонних справ (Ірану) Аббас Арагчі були виключені зі списку цілей на термін до чотирьох-п'яти днів, на тлі того, як президент Трамп відкриває двері до переговорів на високому рівні щодо припинення війни", повідомили офіційні особи.
Посередники з Туреччини, Пакистану та Єгипту наполягають на тому, щоб переговірники США та Ірану зустрілися наступного дня, щоб обговорити призупинення війни заради переговорів щодо миру, "але офіційні особи заявили, що шанси на успіх низькі, оскільки існують значні розбіжності між вимогами США та Ірану", пише видання.
США попередили, що час для Ірану сісти за стіл переговорів спливає. США вдарять по Ірану "сильніше, ніж будь-коли раніше", якщо Тегеран не погодиться припинити конфлікт, заявила в середу прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
