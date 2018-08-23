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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США готовы к более тесному сотрудничеству с Украиной в вопросе поставок оружия

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Союзники, в частности США, готовы к более тесному сотрудничеству с Украиной в вопросах поставок оружия.  Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

США готовы к более тесному сотрудничеству с Украиной в вопросе поставок оружия

"Первое (что начнет рассматривать Рада - ред.) - это вопрос безопасности и обороны, которому будем уделять особое внимание. Хочу напомнить, что принятый парламентом закон о нацбезопасности является рамочным, который предусматривает принятие имплементирующих законов, в частности закон о СБУ. Реформирование сектора безопасности и обороны очевидно будет прерогативой для страны, которая ведет войну против агрессора. Особенно обращая внимание на тот факт, что наши союзники, особенно США готовы к более тесному сотрудничеству с Украиной в вопросах развития военно-промышленного комплекса и в вопросах поставки оружия. Для того, чтобы эта работа была интенсивной важна имплементация законов сектора безопасности и обороны", - рассказал Парубий.

Как сообщал УНН, в следующем году Министерство обороны США выделит Украине 250 млн долларов, в общем объем финансовой помощи от Пентагона Украины составляет 620 млн долларов.

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