США готові до тіснішої співпраці з Україною у питанні постачання зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Союзники, зокрема США, готові до тіснішої співпраці з Україною у питаннях постачання зброї. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Перше (що почне розглядати Рада – ред.) – це питання безпеки та оборони, якому будемо приділяти особливу увагу. Хочу нагадати, що прийнятий парламентом закон про нацбезпеку є рамковим, який передбачає прийняття імплементуючих законів, зокрема закон про СБУ. Реформування сектору безпеки та оборони очевидно буде прерогативою для країни, яка веде війну проти агресора. Особливо дивлячись на той факт, що наші союзники, особливо США готові до тіснішої співпраці з Україною у питаннях розвитку військово-промислового комплексу і в питаннях постачання зброї. Для того, щоб ця праця була інтенсивною важлива імплементація законів сектору безпеки та оборони", - розповів А.Парубій.
Як повідомляв УНН, у наступному році Міністерство оборони США виділить Україні 250 млн доларів, загалом обсяг фінансової допомоги від Пентагону Україні становить 620 млн доларів.