США глубоко обеспокоены состоянием политзаключенного Гриба
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине выразило обеспокоенность состоянием здоровья незаконно удерживаемого в Российской Федерации украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter, передает УНН.
"Мы глубоко обеспокоены новостями о здоровье украинца Павла Гриба. Россия должна обеспечить надлежащую медицинскую помощь украинцам, которых она несправедливо задерживает, а также немедленно освободить всех украинских политических заключенных", - говорится в сообщении.
Отметим, состоянием здоровья украинца обеспокоен также министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Состояние 20-летнего украинца Павла Гриба, над которым на днях РФ будет устраивать очередное судилище, критическое. Болезнь очень опасна и прогрессирует. Есть свидетельства, что в СИЗО он получил и новые заболевания. Призываю всех друзей давить на РФ, чтобы Павел получил необходимое лечение. Этапирование его просто убьет", - написал министр в Twitter.
Как сообщал УНН, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 29 января сообщила о том, что политический узник Павел Гриб, который содержится в России, требует немедленной операции на сердца, состояние здоровья политзаключенного надкритическое.
Напомним, ФСБ РФ обвиняет задержанного 20-летнего гражданина Украины Павла Гриба в пособничестве терроризму. По версии следствия РФ, Гриб предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе.