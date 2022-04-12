США разрешат продажу бензина с 15% содержанием этанола для борьбы с ростом цен

Детали

Планируется, что президент объявит, что Агентство по охране окружающей среды разрешит круглогодичную продажу бензина E15, который содержит 15-процентную смесь этанола, во время поездки в Менло, штат Айова, где он посетит POET Bioprocessing, биотопливный завод, специализирующийся на производстве биоэтанола.

Продажа бензина E15 обычно запрещена с июня до середины сентября из-за проблем с качеством воздуха. При бывшем президенте Дональде Трампе Агентство по охране окружающей среды издало приказ, разрешающий постоянную круглогодичную продажу биотопливной смеси в 2019 году, но в прошлом году этот приказ был отменен Апелляционным судом США по округу Колумбия.

Заявление Байдена, по словам высокопоставленного источника в администрации, "отличается" от усилий его предшественника тем, что оно "основано на текущих обстоятельствах, а именно на чрезвычайной ситуации с поставками топлива".

По оценкам Белого дома, продажи E15 могут сэкономить потребителям в среднем 10 центов за галлон, снизив при этом зависимость от иностранного топлива, сообщает CNN.

Напомним

По данным CNN, по состоянию на 8 марта цена за галлон (3,78 л) обычного бензина сейчас составляет 4,17 доллара. Это побило предыдущий рекорд в 4,11 доллара за галлон, который держался с июля 2008 года.