США дозволять продаж бензину з 15% вмістом етанолу для боротьби зі зростанням цін
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент США Джо Байден у вівторок оголосить про нові кроки для вирішення проблеми зростання цін на бензин в країні на тлі вторгнення росії в Україну, пише УНН з посиланням на CNN.
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Планується, що президент оголосить, що Агентство з охорони навколишнього середовища дозволить цілорічний продаж бензину E15, який містить 15-відсоткову суміш етанолу, під час поїздки в Менло, штат Айова, де він відвідає POET Bioprocessing, біопаливний завод, що спеціалізується на виробництві біоетанолу.
Продаж бензину E15 зазвичай заборонений з червня до середини вересня через проблеми з якістю повітря. За часів колишнього президента Дональда Трампа Агентство з охорони навколишнього середовища видало наказ, що дозволяє постійний цілорічний продаж біопаливної суміші в 2019 році, але в минулому році цей наказ був скасований Апеляційним судом США по округу Колумбія.
Заява Байдена, за словами високопоставленого джерела в адміністрації, "відрізняється" від зусиль його попередника тим, що "заснована на поточних обставинах, а саме на надзвичайній ситуації з поставками палива".
За оцінками Білого дому, продажі E15 можуть заощадити споживачам в середньому 10 центів за галон, знизивши при цьому залежність від іноземного палива, повідомляє CNN.
Нагадаємо
За даними CNN, станом на 8 березня, ціна за галон (3,78 л) звичайного бензину зараз становить 4,17 долара. Це побило попередній рекорд в 4,11 долара за галон, який тримався з липня 2008 року.