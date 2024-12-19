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Среди мужчин водители чаще всего пересекают границу Украины: почему им отказывают в выезде

Среди мужчин водители чаще всего пересекают границу Украины: почему им отказывают в выезде

Киев  •  УНН

 • 5507 просмотра

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Водители составляют наибольшую категорию среди мужчин, пересекающих границу Украины. Из 55 тысяч отказов в пересечении границы значительную часть составляют водители, которые не смогли подтвердить цель поездки.

Чаще всего, среди мужчин, украинскую границу пересекают водители. Среди 55 тыс. украинцев, которые получили отказ в пересечении границы, значительную часть также составляют водители, которые не смогли подтвердить цель поездки. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в четверг, передает УНН.

Детали 

"Именно водители составляют наибольшую категорию среди мужчин, кто пересекает границу", - отметил Демченко.

Для того, чтобы водители могли пересечь границу, в отношении них должна быть информация в системе "Шлях". Также должны быть соответствующие распоряжения государственных органов и подтверждение цели поездки.

"Среди тех 55 000 граждан Украины, которые получили отказ пересечения границы, значительную часть составляют также водители, которые во время мероприятий пограничного контроля не могут подтвердить цель своей поездки. То есть, фактически довольно часто бывает так, что прибывает на границу водитель, но он не знает, ни куда он едет, ни что он будет перевозить. А в отдельных случаях заявленные водители даже могут не иметь водительского удостоверения. В таком случае пересечение границы гражданам отказывается", - добавил спикер ГПСУ.

Напомним 

На границе Украины наблюдается увеличение пассажиропотока перед новогодне-рождественскими праздниками до 88-97 тысяч человек в сутки. За 11 месяцев 2024 года границу пересекли 32,3 млн человек.

Алина Волянская

Алина Волянская

Общество
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