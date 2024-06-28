Пять российских кораблей движутся в сторону Новороссийска, среди которых и десантные корабли. вероятно, эскадра кораблей возвращается из Азовского моря. Об этом сообщает "Крымский ветер" со ссылкой на мониторинговую группу и спутниковые снимки, передает УНН.

Детали

Сразу пять российских кораблей движутся в сторону Новороссийска. Среди них 3 больших десантных корабля (длина 112 метров), 1 - длиной 90-100 метров (это может быть разведывательный корабль "Иван Хурс" - 95 м или разведкорабль "Приазовье" - 94,4 м, или патрульный корабль пр. 22160 - 9 м), а также МРК "Буян-М" (74 м) - говорится в сообщении.

Отмечается, что, вероятно, эскадра кораблей возвращается из Азовского моря.

Напомним

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщал, что российские оккупанты запускали ракеты из акватории Азовского моря, считая его более безопасной акваторией, чем Черное море.