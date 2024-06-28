Відразу п'ять російських кораблів, ймовірно, з акваторії Азовського моря рухаються у бік новоросійська
Київ • УНН
П'ять російських кораблів, включаючи три великі десантні кораблі та два розвідувальні кораблі, рухаються до Новоросійська з Азовського моря.
П’ять російських кораблів рухаються у бік новоросійська, серед яких і десантні кораблі. ймовірно, ескадра кораблів повертається з Азовського моря. Про це повідомляє "Кримський вітер" з посиланням на моніторингову групу та супутникові знімки, передає УНН.
Деталі
Відразу п'ять російських кораблів рухаються у бік новоросійська. Серед них 3 великі десантні кораблі (довжина 112 метрів), 1 - довжиною 90-100 метрів (це може бути розвідувальний корабель "Іван Хурс" - 95 м або розвідкорабель "Приазов'я" - 94,4 м, або патрульний корабель пр. 22160 - 9 м), а також МРК "Буян-М" (74 м)
Зазначається, що, ймовірно, ескадра кораблів повертається з Азовського моря.
Нагадаємо
Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляв, що російські окупанти запускали ракети з акваторії Азовського моря, вважаючи його більш безпечною акваторією, ніж Чорне море.