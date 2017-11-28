Попытки возвращения российской делегации в ПАСЕ могут дискредитировать СЕ - Климкин

"Была встреча и у президента, и у меня с Ягландом. Это была очень сложная дискуссия, поскольку он действительно лоббирует возвращение делегации России. Он это обосновывает тем, что в случае, если РФ оставит вообще Совет Европы, то сама Конвенция по правам человека и соответственно суд по правам лблины не будут действовать в отношении РФ. Я ему сказал, что это действительно шутка, поскольку Госдума уже приняла соответствующее решение, что российское законодательство находится над решениями суда по правам человека. Поэтому это тотальная глупость так обосновывать эту логику", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина о возвращении РФ в СЕ: Россия не выполнила ни одной резолюции

Климкин рассказал, что разговаривал со всеми министрами и продолжит разговор в Вене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арьев о возвращении России в ПАСЕ: все решится в январе

"Я считаю, что эти попытки, во-первых, могут дискредитировать саму логику Совета Европы, поскольку это платформа, основанная на ценностях. Второе, если кто-то принимает решение вернуть Россию, то это делается за два месяца до российских выборов, которые Путин передвинул на дату нелегального так называемого референдума. Поэтому никаким образом это возвращение не может состояться. Но если кто-то будет его дальше продвигать, я считаю, что он продвигает логику, что Совет Европы не будет присутствовать как демократическая основа нашего европейского сосуществования. Это очень серьезная ошибка", - отметил министр.

Климкин добавил, что Украина будет бороться до конца в этом вопросе.

Как сообщал УНН, Совет Европы рассматривает возможность снятия санкций с России.