Спроби повернення російської делегаціі у ПАРЄ можуть дискредитувати РЄ - Клімкін

"Була зустріч і у президента, і в мене з Ягландом. Це була дуже складна дискусія, оскільки він дійсно лобіює повернення делегації Росії. Він це обгрунтовує тим, що в разі коли РФ залишить взагалі Раду Європи, то сама Конвенція з прав людини і відповідно суд з прав людини не будуть діяти стосовно РФ. Я йому сказав, що це насправді жарт, оскільки Держдума вже прийняла відповідне рішення, що російське законодавство знаходиться над рішеннями суду з прав людини. Тому це тотальна дурниця так обгрунтовувати цю логіку", - сказав він.

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Клімкін розповів, що розмовляв з усіма міністрами і продовжить розмову у Відні.

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"Я вважаю, що ці спроби, по-перше, можуть дискредитувати саму логіку Ради Європи, оскільки це платформа, яка заснована на цінностях. Друге, якщо хтось приймає рішення повернути Росію, то це робиться за два місяці до російських виборів, які Путін пересунув на дату нелегального так званого референдума. То у ніяким чином це повернення не може відбутися. Але якщо хтось буде його далі просувати, я вважаю, що він просуває логіку, що Рада Європи не буде присутня як демократична основа нашого європейського співіснування. Це дуже серйозна помилка", - зазначив міністр.

Клімкін додав, що Україна буде боротися до кінця у цьому питанні.

Як повідомляв УНН, Рада Європи розглядає можливість зняття санкцій з Росії.