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Попытка захвата власти: руководителей экстремистской структуры "Украинская народная армия" осудили

Попытка захвата власти: руководителей экстремистской структуры "Украинская народная армия" осудили

Киев  •  УНН

 • 21148 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. По материалам СБУ осуждены двое руководителей незаконного парамилитарного объединения "Украинская народная (национальная) армия", деятельность которой координировали из-за границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что участники объединения планировали и готовились к захвату административных помещений органов государственной власти, покушениям на жизнь государственных деятелей во время проведения предвыборной кампании 2019 года. Они также рассматривали возможность проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры. Преступные действия злоумышленники планировали осуществить по всей территории Украины", - сказано в сообщении.

Во время следственных действий в январе-марте 2019 года в участников незаконной организации правоохранители обнаружили 2 противотанковые гранатометы, 1,5 кг взрывчатки, 2 самодельные взрывные устройства, 7 единиц автоматического и полуавтоматического оружия, 9 пистолетов и револьверов различных систем, более 3000 боеприпасов. Злоумышленники также хранили армейские средства наблюдения и связи, тактическое снаряжение. Изъятое оружие и боеприпасы, другое специальное оборудование стали вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Сейчас вступил в силу приговор Святошинского районного суда города Киева, решением которого двух руководителей незаконного объединения признано виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 3 ст. 109, ч. 2, ст. 263, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Во время судебного разбирательства оба фигуранта дела признали свою вину, сотрудничали со следствием и получили условные сроки наказания. Продолжаются мероприятия, направленные на привлечение к уголовной ответственности других лиц, участвовавших в указанной противоправной деятельности.

Напомним, Служба безопасности Украины проводит расследование относительно проведения "Первого национального украинского конгресса" и создание "Украинской народной армии" в Праге в мае 2018 года в качестве попытки захвата власти.

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