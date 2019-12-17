Спроба захоплення влади: керівників екстремістської структури "Українська народна армія" засудили
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. За матеріалами СБУ засуджено двох керівників незаконного парамілітарного об’єднання “Українська народна (національна) армія”, діяльність якої координували із-за кордону. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що учасники об’єднання планували і готувались до захоплення адміністративних приміщень органів державної влади, замахів на життя державних діячів під час проведення передвиборчої кампанії 2019 року. Вони також розглядали можливість проведення диверсій на об’єктах критичної інфраструктури. Злочинні дії зловмисники планували здійснити по всій території України”, — сказано у повідомленні.
Під час слідчих дій у січні-березні 2019 року в учасників незаконної організації правоохоронці виявили 2 протитанкові гранатомети, 1,5 кг вибухівки, 2 саморобні вибухові пристрої, 7 одиниць автоматичної та напівавтоматичної зброї, 9 пістолетів та револьверів різних систем, понад 3 тисячі боєприпасів. Зловмисники також зберігали армійські засоби спостереження і зв’язку, тактичне спорядження. Вилучена зброя та боєприпаси, інше спеціальне обладнання стали речовими доказами у кримінальному провадженні.
Наразі набув чинності вирок Святошинського районного суду міста Києва, рішенням якого двох керівників незаконного об’єднання визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 109, ч. 2, ст. 263, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Під час судового розгляду обидва фігуранти справи визнали свою провину, співпрацювали зі слідством і отримали умовні терміни покарання. Тривають заходи, спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які брали участь у вказаній протиправній діяльності.
Нагадаємо, Служба Безпеки України проводить розслідування щодо проведення “Першого національного українського конгресу” і створення “Української народної армії” у Празі в травні 2018 року як спроби захоплення влади.