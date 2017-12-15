Дело относительно Пимаховой нельзя будет довести до логического завершения в суде - САП

"Было открыто производство, оно было зарегистрировано, но, к сожалению, из-за тех событиях, которые произошли, мы не сможем довести до логического завершения эти моменты", - сказал Холодницкий.

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Отвечая на уточнение о том, почему дело по Пимаховой не будет завершено до логического завершения, руководитель САП сказал: "Прокуроры, которые являются процессуальными руководителями, я один из них, из-за тех событиях, которые произошли, мы не сможем в суде довести до логического завершения это производство".

Напомним, 29 ноября Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дине Пимаховой. При этом в НАБУ заявили, что в действиях их агентов не было провокации относительно чиновницы ГМС.