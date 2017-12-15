Дело относительно Пимаховой нельзя будет довести до логического завершения в суде - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Уголовное производство в отношении первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой нельзя будет довести до логического завершения в суде. Об этом сегодня сказал в эфире одного из телеканалов заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНН.
"Было открыто производство, оно было зарегистрировано, но, к сожалению, из-за тех событиях, которые произошли, мы не сможем довести до логического завершения эти моменты", - сказал Холодницкий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ не открывало производства относительно Пимаховой - Генпрокурор
Отвечая на уточнение о том, почему дело по Пимаховой не будет завершено до логического завершения, руководитель САП сказал: "Прокуроры, которые являются процессуальными руководителями, я один из них, из-за тех событиях, которые произошли, мы не сможем в суде довести до логического завершения это производство".
Напомним, 29 ноября Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины вмешались в спецоперации Национального антикоррупционного бюро. Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дине Пимаховой. При этом в НАБУ заявили, что в действиях их агентов не было провокации относительно чиновницы ГМС.