Справу щодо Пімахової не можна буде довести до логічного завершення у суді – САП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Кримінальне провадження щодо першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової не можна буде довести до логічного завершення у суді. Про це сьогодні сказав в ефірі одного з телеканалів заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає УНН.
“Було відкрито провадження, воно було зареєстровано, але, на жаль, через ті події, які сталися, ми не зможемо довести до логічного завершення ці моменти”, — сказав Холодницький.
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Відповідаючи на уточнення про те, чому справа щодо Пімахової не буде завершена до логічного завершення, керівник САП сказав: “Прокурори, які є процесуальними керівниками, я один із них, через ті події, які відбулися, ми не зможемо в суді довести до логічного завершення це провадження”.
Нагадаємо, 29 листопада Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро. Агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій. При цьому, у НАБУ заявили, що у діях їхніх агентів не було провокації щодо чиновниці ДМС.