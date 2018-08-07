Дело в отношении обвиняемых в убийстве Вороненкова будет слушать суд присяжных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева назначил к рассмотрению по существу судом присяжных уголовное производство по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося в соучастии в убийстве экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова на 10 августа. Такое решение огласил председательствующий судья Виталий Циктич, передает корреспондент УНН.
"Судебное разбирательство уголовного производства... на 13:30 10 августа в открытом судебном заседании", - сказал судья.
При этом он отметил, что судебное разбирательство будет осуществляться судом присяжных в составе двух профессиональных судей и трех присяжных.
Как сообщал УНН, в середине июля столичная прокуратура повторно внесла в суд обвинительный акт по делу убийства Вороненкова, исправив технические неточности, указанные судом.
13 июня Шевченковский районный суд Киева вернул прокурору обвинительный акт в отношении Ярослава Тарасенко и Александра Лося, подозреваемых в убийстве экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова.
23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова. В мае 2018 года следствие по делу об убийстве Вороненкова было завершено.
В этом деле сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам.
Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины и Александру Лосю - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.
Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые сейчас скрываются от органа досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.