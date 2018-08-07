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Справу щодо обвинувачених у вбивстві Вороненкова слухатиме суд присяжних

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва призначив до розгляду по суті судом присяжних кримінальне провадження за обвинуваченням Ярослава Тарасенка та Олександра Лося у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова на 10 серпня. Таке рішення оголосив головуючий суддя Віталій Циктіч, передає кореспондент УНН.

"Судовий розгляд кримінального провадження… на 13:30 10 серпня у відкритому судовому засіданні", - сказав суддя.

При цьому він зазначив, що судовий розгляд буде здійснюватися судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.

Як повідомляв УНН, у середині липня столична прокуратура повторно внесла до суду обвинувальний акт у справі вбивства Вороненкова, виправивши технічні неточності, вказані судом.

13 червня Шевченківський районний суд Києва повернув прокурору обвинувальний акт щодо Ярослава Тарасенка та Олександра Лося, підозрюваних у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

23 березня 2017 року у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено.

У цій справі повідомлено про підозру організатору та п'ятьом співучасникам.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Ярославу Тарасенку - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України та Олександру Лосю - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка та громадянина України Ярослава Левенця), які наразі переховуються від органу досудового розслідування та перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

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