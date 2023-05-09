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Дела Майдана: за незаконные поставки из рф гранат заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко

Киев • УНН

 • 888769 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. За незаконные поставки спецсредств и их использование для подавления протестов на Майдане в феврале 2014 года в Украине заочно будут судить беглецов из числа тогдашнего руководства МВД Украины, сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о бывших главе МВД Виталии Захарченко, заместителе Викторе Ратушняке и начальнике Департамента материального обеспечения МВД Павле Зинове.

Цитата

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд принял решение об осуществлении специального судебного производства – in absentia в отношении бывших министра внутренних дел Украины, одного из его заместителей и экс-директора Департамента материального обеспечения МВД Украины. Это позволит провести судебное разбирательство и принять окончательное решение без участия обвиняемых", - говорится в сообщении.

Детали

Следствием установлено, что бывшие правоохранители в январе 2014 года организовали поставки для вооружения подразделений МВД Украины специальных средств – более 13 тысяч гранат производства российской федерации. "В дальнейшем обвиняемые организовали применение этих спецсредств, которые не находились на вооружении МВД Украины, правоохранителями к митингующим 18 и 19 февраля 2014 года в центральной части города Киева. Вследствие этого причинены телесные повреждения 127 участникам акций", - сообщили в прокуратуре.

"В настоящее время по ходатайству стороны обвинения судом принято решение о передаче части этих гранат, которые не были применены к митингующим, Национальной полиции Украины для сдерживания военной агрессии российской федерации", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Напомним

В Офисе Генпрокурора ожидают, что в 2023 году будет справедливый и законный приговор по делу о массовых убийствах активистов Майдана 20 февраля 2014 года, фигурантами которого являются пятеро экс-беркутовцев. Сторона обвинения ориентировала суд на назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы.

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