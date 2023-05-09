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Справи Майдану: за незаконні поставки з рф гранат заочно судитимуть ексголову МВС Захарченка

Справи Майдану: за незаконні поставки з рф гранат заочно судитимуть ексголову МВС Захарченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. За незаконне постачання спецзасобів та їх використання для придушення протестів на Майдані у лютому 2014 року в Україні заочно судитимуть втікачів з числа тодішнього керівництва МВС України, повідомляє УНН з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.

Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про колишніх голову МВС Віталія Захарченка, заступника Віктора Ратушняка і начальника Департаменту матеріального забезпечення МВС Павла Зінова.

Цитата

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд прийняв рішення про здійснення спеціального судового провадження – in absentia стосовно колишніх міністра внутрішніх справ України, одного з його заступників та ексдиректора Департаменту матеріального забезпечення МВС України. Це дозволить провести судовий розгляд та прийняти кінцеве рішення без участі обвинувачених", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Слідством установлено, що колишні правоохоронці у січні 2014 року організували постачання для озброєння підрозділів МВС України спеціальних засобів – понад 13 тисяч гранат виробництва російської федерації. "У подальшому обвинувачені організували застосування цих спецзасобів, що не перебували на озброєнні МВС України, правоохоронцями до мітингувальників 18 та 19 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва. Внаслідок цього заподіяно тілесні ушкодження 127 учасникам акцій", - повідомили у прокуратурі.

"На цей час за клопотанням сторони обвинувачення судом ухвалено рішення про передачу частини цих гранат, які не були застосовані до мітингувальників, Національній поліції України для стримання військової агресії російської федерації", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо

В Офісі Генпрокурора очікують, що в 2023 році буде справедливий і законний вирок у справі щодо масових вбивств активістів Майдану 20 лютого 2014 року, фігурантами якої є п’ятеро ексберкутівців. Сторона обвинувачення орієнтувала суд на призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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