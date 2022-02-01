Дела Майдана: суд заочно арестовал главного охранника Януковича

ukru
15 марта, 19:03 • 105307 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140130 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121447 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115105 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103749 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100940 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90996 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122620 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126680 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127214 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 47424 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 50475 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 65386 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 33509 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 34652 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 122619 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 122672 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 260264 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 289646 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226027 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 104628 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 126679 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111093 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128392 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130440 просмотра
Актуальное
Дела Майдана: суд заочно арестовал главного охранника Януковича

Дела Майдана: суд заочно арестовал главного охранника Януковича

Киев • УНН

 • 34859 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева разрешил заочное следствие и взятие под стражу экс-замначальника Управления государственной охраны Украины - начальника Службы безопасности Президента Украины Константина Кобзаря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Цитата:

“С участием прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд города Киева избрал бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины — начальнику Службы безопасности Президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении него”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что такие решения суда дают право стороне обвинения начать в отношении экс-замначальника Управления государственной охраны Украины процедуру экстрадиции и провести досудебное расследование при отсутствии обвиняемого (in absentia).

В прокуратуре сообщают, что экс-начальник Службы безопасности Президента Украины подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).

“По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, являясь военнослужащим высшего офицерского состава, с целью сокрытия бывшего Президента Украины на территории Российской Федерации, незаконно пересек государственную границу Украины вместе с ним. При этом, действуя в интересах экс-президента Украины, для обеспечения его личной безопасности выбыл на территорию Российской Федерации и до настоящего времени не вернулся”, — отмечается в сообщении.

Стражи порядка не называют имени подозреваемого. Однако известно, что в 2014 году должность заместителя начальника Управления госохраны Украины — начальника Службы безопасности Президента занимал Константин Кобзарь.

Дополнение

Правоохранители сообщили о подозрении в дезертирстве главному охраннику экс-президента Украины Виктора Януковича.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы