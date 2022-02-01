Справи Майдану: суд заочно арештував головного охоронця Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Печерський районний суд Києва дозволив заочне слідство та взяття під варту ексзаступника начальника Управління державної охорони України – начальника Служби безпеки Президента України Костянтина Кобзаря. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.
Цитата:
“За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд міста Києва обрав колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України — начальнику Служби безпеки Президента України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно нього”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що такі рішення суду надають право стороні обвинувачення розпочати стосовно ексзаступника начальника Управління державної охорони України процедуру екстрадиції та провести досудове розслідування за відсутності підозрюваного (in absentia).
У прокуратурі повідомляють, що ексначальник Служби безпеки Президента України підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирстві, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України).
“За даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний, будучи військовослужбовцем вищого офіцерського складу, з метою переховування колишнього Президента України на території Російської Федерації, незаконно перетнув державний кордон України разом з ним. При цьому, діючи в інтересах експрезидента України, для забезпечення його особистої безпеки вибув на територію Російської Федерації і до теперішнього часу не повернувся”, — зазначається в повідомленні.
Правоохоронці не називають імені підозрюваного. Проте відомо, що в 2014 році посаду заступника начальника Управління держохорони України — начальника Служби безпеки Президента обіймав Костянтин Кобзар.
Доповнення
Правоохоронці повідомили про підозру у дезертирстві головному охоронцю експрезидента України Віктора Януковича.