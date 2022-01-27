Делами военных преступников должна заниматься военная юстиция: в ВР сообщили, когда могут представить соответствующий законопроект

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Киев • УНН

 • 43050 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Работа над законопроектом о военной юстиции продолжается в украинском парламенте с прошлого года, в этом году она будет формализована в виде соответствующих законопроектов. Об этом УНН рассказал представитель Президента в Конституционном Суде, член парламенитського комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Цитата

“Работа над законопроектом о военной юстиции продолжается с прошлого года. В комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки есть рабочая группа, которую я возглавляю. Было несколько заседаний рабочей группы с привлечением широких экспертов в этой области — ученых, практиков, работников Офиса Генерального прокурора, представителей правопорядка, всех формирований, которые есть в Украине. Шла дискуссия о том, какую модель военной юстиции мы выбираем”, — отметил Вениславский.

Детали

Со слов собеседника, в этом вопросе есть два подхода: узкий и широкий.

Узкий заключается в таком "ребрендинге военной службы правопорядка, создании военной полиции", говорит Вениславский. Однако, замечает он, существует очень существенная юридическая проблема.

“Потому что кроме Министерства обороны Украины и военнослужащих Вооруженных сил, к военным формированиям относится Национальная гвардия, Служба безопасности Украины, Государственная пограничная служба, Госспецсвязи, которые не являются в прямом подчинении Министерства обороны. И не имеет правовых оснований для реагирования со стороны на данный момент военной службы правопорядка или в будущем военной полиции, если она будет в составе Министерства обороны, на нарушения других военнослужащих”, — рассказал нардеп.

Поэтому, по его мнению, на данный момент более правильной является позиция относительно широкого подхода к военной юстиции, а именно — образования военной полиции — определенного межведомственного органа, который будет иметь правовые основания для привлечения к ответственности или задержания, реагирования на правонарушения со стороны всех военнослужащих, не зависимо от того к какому военному формированию они принадлежат.

Кроме того, военная полиция будет иметь функции дознания, возможно досудебного расследования.

“Кроме того, когда речь идет о военных преступлениях, которые имеют определенную специфику, они должны расследоваться под процессуальным руководством специалистов, которые понимают специфику. То есть речь идет о военной прокуратуре, о восстановлении военной прокуратуры или о, скажем, реформе в системе прокуратуры, которая будет предусматривать новую философию военной прокуратуры... Также мы видим на практике, что преступления, которые совершались военнослужащими, в отношении которых завершено досудебное расследование, рассматриваются судами обычными. А обычные судьи, как правило, не имеют, во-первых, необходимой профессиональной подготовки для того, чтобы понимать специфику несения военной службы”, — отмечает Вениславский.

"Поэтому мы рассматриваем создание военных судов, и также, если все эти три компонента будут созданы, необходим и такой компонент как военная адвокатура. Потому что обычные адвокаты не всегда могут иметь доступ к государственной тайне, а деятельность военнослужащих часто связана с государственной тайной”, — поясняет собеседник.

По его словам, в комитете сейчас разрабатывают законопроект, который касается широкого комплекса и широкого подхода к созданию полноценной военной юстиции.

На вопрос о том, на каком этапе находится разработка законопроекта, он ответил, что “рабочие группы работают”.

"Есть наработанные концепты текстов о военной полиции, о военной прокуратуре. О судах и адвокатуре у нас меньше всего наработок. Но работа идет. Я думаю что в этом году работа точно будет формализована в качестве соответствующих законопроектов”, — добавил нардеп.

Напомним

Сегодня ночью на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

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