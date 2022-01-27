Делами военных преступников должна заниматься военная юстиция: в ВР сообщили, когда могут представить соответствующий законопроект

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“Работа над законопроектом о военной юстиции продолжается с прошлого года. В комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки есть рабочая группа, которую я возглавляю. Было несколько заседаний рабочей группы с привлечением широких экспертов в этой области — ученых, практиков, работников Офиса Генерального прокурора, представителей правопорядка, всех формирований, которые есть в Украине. Шла дискуссия о том, какую модель военной юстиции мы выбираем”, — отметил Вениславский.

Детали

Со слов собеседника, в этом вопросе есть два подхода: узкий и широкий.

Узкий заключается в таком "ребрендинге военной службы правопорядка, создании военной полиции", говорит Вениславский. Однако, замечает он, существует очень существенная юридическая проблема.

“Потому что кроме Министерства обороны Украины и военнослужащих Вооруженных сил, к военным формированиям относится Национальная гвардия, Служба безопасности Украины, Государственная пограничная служба, Госспецсвязи, которые не являются в прямом подчинении Министерства обороны. И не имеет правовых оснований для реагирования со стороны на данный момент военной службы правопорядка или в будущем военной полиции, если она будет в составе Министерства обороны, на нарушения других военнослужащих”, — рассказал нардеп.

Поэтому, по его мнению, на данный момент более правильной является позиция относительно широкого подхода к военной юстиции, а именно — образования военной полиции — определенного межведомственного органа, который будет иметь правовые основания для привлечения к ответственности или задержания, реагирования на правонарушения со стороны всех военнослужащих, не зависимо от того к какому военному формированию они принадлежат.

Кроме того, военная полиция будет иметь функции дознания, возможно досудебного расследования.

“Кроме того, когда речь идет о военных преступлениях, которые имеют определенную специфику, они должны расследоваться под процессуальным руководством специалистов, которые понимают специфику. То есть речь идет о военной прокуратуре, о восстановлении военной прокуратуры или о, скажем, реформе в системе прокуратуры, которая будет предусматривать новую философию военной прокуратуры... Также мы видим на практике, что преступления, которые совершались военнослужащими, в отношении которых завершено досудебное расследование, рассматриваются судами обычными. А обычные судьи, как правило, не имеют, во-первых, необходимой профессиональной подготовки для того, чтобы понимать специфику несения военной службы”, — отмечает Вениславский.

"Поэтому мы рассматриваем создание военных судов, и также, если все эти три компонента будут созданы, необходим и такой компонент как военная адвокатура. Потому что обычные адвокаты не всегда могут иметь доступ к государственной тайне, а деятельность военнослужащих часто связана с государственной тайной”, — поясняет собеседник.

По его словам, в комитете сейчас разрабатывают законопроект, который касается широкого комплекса и широкого подхода к созданию полноценной военной юстиции.

На вопрос о том, на каком этапе находится разработка законопроекта, он ответил, что “рабочие группы работают”.

"Есть наработанные концепты текстов о военной полиции, о военной прокуратуре. О судах и адвокатуре у нас меньше всего наработок. Но работа идет. Я думаю что в этом году работа точно будет формализована в качестве соответствующих законопроектов”, — добавил нардеп.

Напомним

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