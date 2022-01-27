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Справами військових злочинців має займатися військова юстиція: у ВР повідомили, коли можуть презентувати відповідний законопроект

Справами військових злочинців має займатися військова юстиція: у ВР повідомили, коли можуть презентувати відповідний законопроект

Київ • УНН

 • 43056 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Робота над законопроектом про військову юстицію триває в українському парламенті з минулого року, цього року вона буде формалізована у вигляді відповідних законопроектів. Про це УНН розповів представник Президента в Конституційному Суді, член парламенитського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Цитата

“Робота над законопроектом про військову юстицію триває з минулого року. У комітеті з питань національної безпеки, оборони і розвідки є робоча група, яку я очолюю. Було декілька засідань робочої групи з залученням широких експертів у цій сфері — науковців, практиків, працівників Офісу Генерального прокурора, представників правопорядку, всіх формувань, які є в Україні. Йшла дискусія про те, яку модель військової юстиції ми обираємо”, — зазначив Веніславський.

Деталі

Зі слів співрозмовника, у цьому питанні є два підходи: вузький і широкий.

Вузький полягає у такому “ребрендингу військової служби правопорядку, створення військової поліції”, каже Веніславський. Однак, зауважує він, існує дуже суттєва юридична проблема.

“Тому що крім Міністерства оборони України і військовослужбовців Збройних сил, до військових формувань належить національна гвардія, Служба безпеки України, Державна прикордонна служба, Держспецзв’язку, які не є у прямому підпорядкуванні Міністерства оборони. І не має правових підстав для реагування з боку на даний момент військової служби правопорядку чи у майбутньому військової поліції, якщо вона буде в складі Міністерства оборони, на порушення інших військовослужбовців”, — розповів нардеп.

Тому, на його думку, на даний момент більш правильною є позиція щодо широкого підходу до військової юстиції, а саме — утворення військової поліції — певного міжвідомчого органу, який буде мати правові підстави для притягнення до відповідальності або затримання, реагування на правопорушення з боку всіх військовослужбовців, не залежно від того до якого військового формування вони належать.

Крім того, військова поліція матиме функції дізнання, можливо досудового розслідування.

“Окрім того, коли мова йде про військові злочини, які мають певну специфіку, вони мають розслідуватись під процесуальним керівництвом фахівців, які розуміють специфіку. Тобто мова йде про військову прокуратуру, про відновлення військової прокуратури або про, скажімо, реформу у системі прокуратури, яка передбачатиме нову філософію військової прокуратури... також ми бачимо на практиці, що злочини, які вчинялись військовослужбовцями, щодо яких завершено досудове розслідування, розглядаються судами звичайними. А звичайні судді як правило також не мають, по-перше, необхідної фахової підготовки для того щоб розуміти специфіку несення військової служби”, — зазначає Веніславський.

“Тому ми розглядаємо створення військових судів, і також, якщо всі ці три компоненти будуть створені, необхідний і такий компонент як військова адвокатура. Тому що звичайні адвокати не завжди можуть мати доступ до державної таємниці, а діяльність військовослужбовців часто пов’язана з державною таємницею”, — пояснює співрозмовник.

З його слів, у комітеті зараз розробляють законопроект, який стосується широкого комплексу і широкого підходу створення повноцінної військової юстиції.

На питання про те, на якому етапі перебуває розробка законопроекту, він відповів що “робочі групи працюють”.

“Є напрацьовані концепти текстів про військову поліцію, про військову прокуратуру. Про суди і адвокатуру у нас найменше напрацювань. Але робота йде. Я думаю що в цьому році робота точно буде формалізована у якості відповідних законопроектів”, — додав нардеп.

Нагадаємо

Сьогодні вночі на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавщи розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.

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