Дело убийства Шеремета: завтра суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты Кузьменко

“На завтра назначена апелляция на 10:45”, — сказал Добош.

В то же время в пресс-службе Киевского апелляционного суда отметили, что рассмотрение апелляционной жалобы запланирован в 10:40 20 декабря.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца детского хирурга Юлию Кузьменко.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Ранее Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест.

Такой суд арестовал до 8 февраля 2020 года ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможном покушении на убийство Маруси Зверобой и похищения ее детей.