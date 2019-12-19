Справа вбивства Шеремета: завтра суд розгляне апеляційну скаргу захисту Кузьменко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Київського апеляційного суду планує завтра розглянути апеляційну скаргу адвоката щодо тримання під вартою дитячого хірурга Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета. Про це повідомив адвокат Кузьменко Влад Добош під час прямої трансляції на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“На завтра призначена апеляція на 10:45”, — сказав Добош.
Водночас в пресслужбі Київського апеляційного суду зазначили, що розгляд апеляційної скарги запланований о 10:40 20 грудня.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва арештував на два місяці дитячого хірурга Юлію Кузьменко.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Раніше Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт.
Такоє, суд арештував до 8 лютого 2020 року ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.