Справа вбивства Шеремета: завтра суд розгляне апеляційну скаргу захисту Кузьменко

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Київського апеляційного суду планує завтра розглянути апеляційну скаргу адвоката щодо тримання під вартою дитячого хірурга Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета. Про це повідомив адвокат Кузьменко Влад Добош під час прямої трансляції на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.