Дело Скрипаля: Мэй готова ответить России из-за атаки на экс-шпиона
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй близка к публичному обвинению России в покушении на убийство бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и к применению санкций в отношении режима президента РФ Владимира Путина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Times.
Объявление об этом может состояться уже сегодня после заседания национального Совета безопасности, на котором британские министры представят последние сведения о нападении на экс-шпиона и его дочь в Солсбери, сообщает издание.
Источники издания в британском правительстве предположили, что полиция и спецслужбы нашли достаточно доказательств, чтобы связать Москву с отравляющим веществом нервно-паралитического действия, которым пытались убить бывшего российского двойного агента и его 33-летнюю дочь. Один из источников сообщил, что министры готовятся к "жесткому курсу на быстрые действия".
Напомним, 5 марта экс-полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом в городе Солсбери.