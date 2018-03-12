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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 42740 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56417 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59896 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102691 просмотра

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Дело Скрипаля: Мэй готова ответить России из-за атаки на экс-шпиона

Дело Скрипаля: Мэй готова ответить России из-за атаки на экс-шпиона

Киев  •  УНН

 • 9617 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй близка к публичному обвинению России в покушении на убийство бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и к применению санкций в отношении режима президента РФ Владимира Путина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Times.

Объявление об этом может состояться уже сегодня после заседания национального Совета безопасности, на котором британские министры представят последние сведения о нападении на экс-шпиона и его дочь в Солсбери, сообщает издание.

Источники издания в британском правительстве предположили, что полиция и спецслужбы нашли достаточно доказательств, чтобы связать Москву с отравляющим веществом нервно-паралитического действия, которым пытались убить бывшего российского двойного агента и его 33-летнюю дочь. Один из источников сообщил, что министры готовятся к "жесткому курсу на быстрые действия".

Напомним, 5 марта экс-полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом в городе Солсбери.

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