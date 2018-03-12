Дело Скрипаля: Мэй готова ответить России из-за атаки на экс-шпиона

Объявление об этом может состояться уже сегодня после заседания национального Совета безопасности, на котором британские министры представят последние сведения о нападении на экс-шпиона и его дочь в Солсбери, сообщает издание.

Источники издания в британском правительстве предположили, что полиция и спецслужбы нашли достаточно доказательств, чтобы связать Москву с отравляющим веществом нервно-паралитического действия, которым пытались убить бывшего российского двойного агента и его 33-летнюю дочь. Один из источников сообщил, что министры готовятся к "жесткому курсу на быстрые действия".

Напомним, 5 марта экс-полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом в городе Солсбери.