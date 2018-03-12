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Справа Скрипаля: Мей готова відповісти Росії через атаку на екс-шпигуна

Київ • УНН

 • 9618 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей близька до публічного обвинувачення Росії в замаху на вбивство колишнього співробітника Головного розвідувального управління Генштабу РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії і до застосування санкцій щодо режиму президента РФ Володимира Путіна. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Times.

Оголошення про це може статися вже сьогодні після засідання національної Ради безпеки, на засіданні якої британські міністри представлять останні відомості про напад на екс-шпигуна і його доньку в Солсбері, повідомляє видання.

Джерела видання в британському уряді припустили, що поліція і спецслужби знайшли достатньо доказів, щоб пов'язати Москву з отруйною речовиною нервово-паралітичної дії, якою намагалися вбити колишнього російського подвійного агента і його 33-річну доньку. Одне з джерел повідомило, що міністри готуються до "жорсткого курсу на швидкі дії".

Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу російського ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає в на території королівства, отруївся невідомою речовиною в місті Солсбері.

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