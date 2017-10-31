"Дело рюкзаков": стало известно имя третьего задержанного
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Третий задержанный по "делу рюкзаков" - Владимир Литвин, который руководит фирмой, которая по итогам тендера должна был изготовить рюкзаки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Сергей Лещенко, передает УНН.
Лещенко напомнил, что "дело рюкзаков" расследовано давно, и впервые проект подозрения пошел на согласование от НАБУ к прокурору Холодницкому еще зимой.
"То, что подозрение согласовано только сейчас, после конфликта Порошенко и Авакова, усиливает слухи о определенном влиянии на Холодницкого из администрации президента", - написал нардеп.
По его словам, само дело проделанно в деталях - известно даже, "через которые конвертационные центры было осуществлено "обнал" наших с вами государственных средств, которые были переведены на производство рюкзаков".
Сами рюкзаки, как отметил Лещенко, оказались не 60-литровыми, а где-то примерно на 40 литров, из материалов, которые промокали и горели.
Он также назвал третьего задержанного по "делу рюкзаков".
"Третий задержанный по делу - Владимир Литвин, сообщник Авакова-младшего, который руководит фирмой, что по итогам тендера должна была изготовить рюкзаки", - добавил Лещенко.
Напомним, двум задержанным по "делу рюкзаков Авакова" сообщено о подозрении в растрате 14 млн грн средств МВД.