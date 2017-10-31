"Справа рюкзаків": стало відомо ім'я третього затриманого
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Третій затриманий у "справі рюкзаків" - Володимир Литвин, який керує фірмою, що за підсумками тендеру мала виготовити рюкзаки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Сергій Лещенко, передає УНН.
Лещенко нагадав, що "справа рюкзаків" розслідувана давно, і вперше проект підозри пішов на погодження від НАБУ до прокурора Холодницького ще взимку.
"Те, що підозра погоджена тільки зараз, після конфлікту Порошенка та Авакова, посилює чутки про певний вплив на Холодницького з адміністрації президента", - написав нардеп.
За його словами, сама справа пророблена в деталях - відомо навіть, "через які конвертаційні центри було здійснено "обнал" наших з вами державних коштів, які були переказані на виробництво рюкзаків".
Самі рюкзаки, як зазначив Лещенко, виявилися не 60-літровими, а десь близько на 40 літрів, з матеріалів, які промокали та горіли.
Він також назвав ім'я третього затриманого у "справі рюкзаків".
"Третій затриманий у справі - Володимир Литвин, спільник Авакова-молодшого, який керує фірмою, що за підсумками тендеру мала виготовити рюкзаки", - додав Лещенко.
Нагадаємо, двом затриманим у "справі рюкзаків Авакова" повідомлено про підозру у розтраті 14 млн грн коштів МВС.