Дело рекордной взятки для НАБУ и САП: Ильяшенко отказали в смягчении меры пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал в уменьшении размера залога отстраненному первому заместителю начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николаю Ильяшенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Во вторник, 17 ноября, следственная судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворила ходатайство стороны защиты отстраненного первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве об изменении меры пресечения в виде залога. Адвокат ходатайствовал уменьшить размер залога до 20000000 грн или применить к подозреваемому домашний арест", - говорится в сообщении.
Напомним, первый заместитель начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко отстранили от выполнения обязанностей по подозрению в причастности к подкупу руководителей НАБУ и САП закрытия "дела Злочевского".
Как ранее сообщал УНН, изъятые 6 млн долларов, которые предназначались сотрудникам НАБУ и САП в качестве взятки, были побудить правоохранителей закрыть уголовное производство против экс-министра экологии Николая Злочевского ко дню рождения - 14 июня.