Справа рекордного хабара для НАБУ і САП: Ільяшенку відмовили в пом'якшенні запобіжного заходу

“У вівторок, 17 листопада, слідча суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнила клопотання сторони захисту відстороненого першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві про зміну запобіжного заходу у вигляді застави. Адвокат клопотав зменшити розмір застави до 20 000 000 грн або застосувати до підозрюваного домашній арешт”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, першого заступника начальника управління Державної податкової служби у Києві Миколу Ільяшенка відсторонили від виконання обов’язків через підозру у причетності до підкупу керівників НАБУ і САП за закриття “справи Злочевського”.

Як раніше повідомляв УНН, вилучені 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня.