Справа рекордного хабара для НАБУ і САП: Ільяшенку відмовили в пом'якшенні запобіжного заходу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд відмовив у зменшенні розміру застави відстороненому першому заступнику начальника управління Державної податкової служби у Києві Миколі Ільяшенку. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ВАКС.
“У вівторок, 17 листопада, слідча суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнила клопотання сторони захисту відстороненого першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві про зміну запобіжного заходу у вигляді застави. Адвокат клопотав зменшити розмір застави до 20 000 000 грн або застосувати до підозрюваного домашній арешт”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, першого заступника начальника управління Державної податкової служби у Києві Миколу Ільяшенка відсторонили від виконання обов’язків через підозру у причетності до підкупу керівників НАБУ і САП за закриття “справи Злочевського”.
Як раніше повідомляв УНН, вилучені 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня.