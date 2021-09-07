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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 126380 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116899 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дело ЧВК: заседание по Семенченко перенесли на завтра

Дело ЧВК: заседание по Семенченко перенесли на завтра

Киев  •  УНН

 • 12786 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Соломенский районный суд Киева перенес на 8 сентября заседание в отношении бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Объявлен перерыв. Продолжение заседания завтра в 11:00, ул. Максима Кривоноса, 25 ”, - написал Семенченко.

Добавим, что во время заседания Семенченко заявил о плохом самочувствии через 40-дневное голодание.

Дополнение

Ранее сообщалось, что суд оставил Семенченко под стражей.

Контекст

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”.

По данным прессслужбы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

Позже Шевченко и Семенченко был избран меры — их обоих суд отправил под стражу на два месяца.

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