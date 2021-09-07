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Справа ПВК: засідання щодо Семенченка перенесли на завтра

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Солом’янський районний суд Києва переніс на 8 вересня засідання щодо колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Оголошено перерву. Продовження засідання завтра о 11:00, вул. Максима Кривоноса, 25”, — написав Семенченко.

Додамо, що під час засідання Семенченко заявив про погане самопочуття через 40-денне голодування.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що суд залишив Семенченка під вартою.

Контекст

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”.

За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.

Пізніше Шевченку та Семенченку було обрано запобіжні заходи — їх обох суд відправив під варту на два місяці.

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