Дело ПриватБанка: Венедиктова подписала новые подозрения трем бывшим топ-менеджерам

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"Взяла на себя ответственность санкционировать еще 3 подозрения бывшим должностным лицам "Приватбанка". 8 миллиардов гривен - именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного "Приватбанка" гражданам Украины в 2016 году, а на сегодня и государственному бюджету страны. Точнее говоря на уголовно-процессуальном языке, детективы и прокуроры подозревают главу правления в совершении этого преступления", - написала Генпрокурор.

Добавим, главой правления ПриватБанка до национализации был Александр Дубилет.

Чего касается дело и кто подозреваемые

Так, объясняет Венедиктова, в 2015 году НБУ осуществил проверку 20-ти крупнейших банков Украины и в том числе "Приватбанка". Во время проведения проверки, по ее словам, выяснилось, что необходимая сумма докапитализации банка составляет 113,1 миллиарда гривен.

Основная и базовая причина "заболеваемости" учреждения, по словам Генпрокурора, заключалась в том, что, по мнению специалистов из НБУ, 90% кредитного портфеля находилось под риском из-за того, что эти кредиты были выданы лицам, которые тесно связаны с бывшими владельцами банка.

Позже, 16.12.2016 бывшие владельцы банка обратились с соответствующим письмом в официально установленном порядке к Премьер-министру Украины с просьбой принять положительное решение силами КМУ о приобретении акций "Приватбанка" государством.

"Таким образом, глава правления, заместитель главы правления-руководитель казначейства банка и начальник департамента межбанковских операций казначейства банка хорошо понимали, что контроль над средствами банка в ближайшее время будет потерян. В результате возникновения преступного плана, суть которого сводилась к растрате средств банка, должностные лица "Приватбанка" приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка", - отметила Венедиктова.

По ее словам, технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника: вместо иностранных обществ отдавать долги "Приватбанку" теперь должна была связанная с банком фирма Claresholm Marketing LTD.

Генпрокурор указала, что следствие располагает всеми необходимыми доказательствами.

Еще один эпизод

"Кроме эпизода, указанного выше, детективы и прокуроры уже сообщили главе правления о подозрении в растрате денежных средств "Приватбанка" путем противоправного начисления и выплаты 16.12.2016 необоснованной дополнительной премии (индексированной комиссии) в пользу связанного с банком юридического лица - ЧАО "СК Ингосстрах". Следственные органы считают, что должностные лица банка, по состоянию на дату реализации своего преступного плана, были хорошо осведомлены о принятом решении НБУ по связанности "Приватбанка" и "СК Ингосстрах". Такое решение НБУ принял 13.12.2016", - сообщила Венедиктова.

Она заверила, что правоохранители располагают доказательствами того, что решение кредитного комитета от 15.01.2014 на самом деле было подготовлено и, проще говоря, отправлено на принтер в декабре 2016 года. В данном случае речь идет об убытках в размере около 136 000 000 гривен.

Так, 22 февраля 2021 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили трем бывшим должностным лицам ПАО КБ "ПриватБанк", в частности, и бывшему главе правления Александру Дубилету, о подозрении в растрате более 136 890 000 грн. Подозрения экс-чиновникам "ПриватБанка" подписала Генеральный прокурор.

Приведенный эпизод - один из ряда, которые исследуют детективы НАБУ, с тех пор, как осенью 2019 года подследственность во всех уголовных производствах по "ПриватБанку" была определена за детективами НАБУ. Расследование во всех этих эпизодах продолжается.