Дело Маркива: Италия не захотела создать совместную с Украиной следственную группу

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 16459 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 21321 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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КИЕВ. 20 марта. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия обсудили дело нацгвардейца Виталия Маркива, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.

Как сообщили в пресс-службе, министр сказал послу, что итальянская сторона так и не откликнулась на предложение о создании совместной следственной группы с целью эффективного взаимодействия в сборе необходимых доказательных материалов, поиска и допроса свидетелей.

Также Аваков отметил, рассказали в ведомстве, что украинский солдат Виталий Маркив не имеет никакого отношения к трагической смерти итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.

Он также добавил, что управление СБУ в Донецкой области продолжает расследовать обстоятельства смерти Роккелли и Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Андреевке, недалеко от Славянска.

Напомним, украинского добровольца задержали в Италии по подозрению в причастности к смерти журналиста.

30 января 2018 года глава МВД Арсен Аваков встречался с министром иностранных дел Италии по делу Маркива.

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