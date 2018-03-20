Дело Маркива: Италия не захотела создать совместную с Украиной следственную группу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия обсудили дело нацгвардейца Виталия Маркива, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.
Как сообщили в пресс-службе, министр сказал послу, что итальянская сторона так и не откликнулась на предложение о создании совместной следственной группы с целью эффективного взаимодействия в сборе необходимых доказательных материалов, поиска и допроса свидетелей.
Также Аваков отметил, рассказали в ведомстве, что украинский солдат Виталий Маркив не имеет никакого отношения к трагической смерти итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.
Он также добавил, что управление СБУ в Донецкой области продолжает расследовать обстоятельства смерти Роккелли и Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Андреевке, недалеко от Славянска.
Напомним, украинского добровольца задержали в Италии по подозрению в причастности к смерти журналиста.
30 января 2018 года глава МВД Арсен Аваков встречался с министром иностранных дел Италии по делу Маркива.