Справа Марківа: Італія не захотіла створити спільну з Україною слідчу групу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечілія обговорили справу нацгвардійця Віталія Марківа, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МВС.

Як поінформували у прес-службі, міністр сказав послу, що італійська сторона так і не відгукнулася на пропозицію про створення спільної слідчої групи з метою ефективнішої взаємодії у зборі необхідних доказових матеріалів, пошуку і допиті свідків.

Також Аваков наголосив, розповіли у відомстві, що український солдат Віталій Марків не має жодної причетності до трагічної смерті італійського фоторепортера Андреа Роккеллі.

Він також додав, що управління СБУ в Донецькій області продовжує розслідувати обставини смерті Роккеллі та Міронова, які загинули 24 травня 2014 року в Андріївці, що неподалік від Слов'янська.

Нагадаємо, українського добровольця затримали в Італії за підозрою в причетності до смерті журналіста. 

30 січня 2018 року глава МВС Арсен Аваков зустрічався з міністром закордонних справ Італії у справі Марківа.

Українські Національні Новини

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