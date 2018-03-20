Справа Марківа: Італія не захотіла створити спільну з Україною слідчу групу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечілія обговорили справу нацгвардійця Віталія Марківа, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МВС.
Як поінформували у прес-службі, міністр сказав послу, що італійська сторона так і не відгукнулася на пропозицію про створення спільної слідчої групи з метою ефективнішої взаємодії у зборі необхідних доказових матеріалів, пошуку і допиті свідків.
Також Аваков наголосив, розповіли у відомстві, що український солдат Віталій Марків не має жодної причетності до трагічної смерті італійського фоторепортера Андреа Роккеллі.
Він також додав, що управління СБУ в Донецькій області продовжує розслідувати обставини смерті Роккеллі та Міронова, які загинули 24 травня 2014 року в Андріївці, що неподалік від Слов'янська.
Нагадаємо, українського добровольця затримали в Італії за підозрою в причетності до смерті журналіста.
30 січня 2018 року глава МВС Арсен Аваков зустрічався з міністром закордонних справ Італії у справі Марківа.