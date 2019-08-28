Дело Богатыревой: суд удалился в совещательную комнату
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Печерский районный суд Киева удалился в совещательную комнату по делу рассмотрения ходатайства прокуратуры о взятии под стражу эксминистра здравоохранения Раисы Богатыревой, передает корреспондент УНН.
Суд удалился в совещательную комнату.
Следственным судьей назначен судья Светлана Смык.
Напомним, 27 августа Богатыреву задержали в аэропорту Киева.
Как сообщал УНН, в мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГПУ об избрании ексголови МОЗ Украины, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей.