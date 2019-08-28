Дело Богатыревой: суд удалился в совещательную комнату

Суд удалился в совещательную комнату.

Следственным судьей назначен судья Светлана Смык.

Напомним, 27 августа Богатыреву задержали в аэропорту Киева.

Как сообщал УНН, в мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГПУ об избрании ексголови МОЗ Украины, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей.