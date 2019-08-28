Справа Богатирьової: суд пішов до нарадчої кімнати
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва пішов до нарадчої кімнати у справі розгляду клопотання прокуратури про взяття під варту ексміністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової, передає кореспондент УНН.
Суд пішов до нарадчої кімнати.
Слідчим суддею призначено суддю Світлану Смик.
Нагадаємо, 27 серпня Богатирьову затримали в аеропорту Києва.
Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах ГПУ про обрання ексголові МОЗ України, підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.