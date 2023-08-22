Потребление электричества украинцами этим летом обновило рекорд, как и объем аварийной помощи из ЕС - Укрэнерго

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Вчера, 21 августа, был зафиксирован новый летний максимум потребления электроэнергии в Украине, энергосистема Украины брала рекордный объем аварийной помощи в вечерние часы – 2000 МВт-ч, сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Цитата

"Вчера, 21 августа, был зафиксирован новый летний рекорд – вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 16 августа на 1,3%. Это очень много, учитывая ограниченные из-за ремонтов возможности электростанций по выработке электроэнергии. “Укрэнерго” было вынуждено для покрытия спроса с 18:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил рекордные 2000 МВт-ч", - указали в Укрэнерго.

Аварийная помощь, отметили в компании, является последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей.

Экспорт/импорт

Сегодня, как сообщается, есть импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 356 МВт. Экспорт отсутствует, отметили в НЭК.

Обесточивание

Вчера днем, как сообщается, было зафиксировано кратковременное отключение действием защиты высоковольтной линии на Львовщине. Обесточились часть города Львов и прилегающих районов. Через 5 минут энергопитание было восстановлено. Причина – срезанное неизвестными рядом с проводами линии дерево. Линия продолжает работать. Также вчера на короткий срок отключалась действием защиты высоковольтная линия на юге. Обесточивания потребителей не было, линия работает.

В результате ракетного обстрела утром россиянами есть новые повреждения в сетях в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях.

В Донецкой области к обесточиванию из-за боевых действий вчера добавились отключения из-за непогоды. 

В целом из-за погоды обесточены 24 населенных пункта, из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 428 населенных пунктов.

Генерация

"На одной из теплоэлектростанций действием аварийной защиты на несколько часов отключался один блок", - указали в Укрэнерго.

В целом количество блоков электростанций в работе, как сообщается, ограничено. Ведь продолжаются масштабные ремонты на многих тепловых электростанциях, а также в плановых ремонтах – часть атомных энергоблоков. Это существенно ограничивает возможность обеспечивать растущее потребление, особенно в вечерние часы.

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