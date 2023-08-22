Споживання електрики українцями цього літа оновило рекорд, як і обсяг аварійної допомоги з ЄС - Укренерго

Цитата

"Вчора, 21 серпня, був зафіксований новий літній рекорд – вечірній максимум споживання перевищив попередній показник 16 серпня на 1,3%. Це дуже багато, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробітку електроенергії. “Укренерго” було вимушене для покриття попиту з 18:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав рекордні 2000 МВт-год", - вказали в Укренерго.

Аварійна допомога, зазначили у компанії, є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.

Експорт/імпорт

Сьогодні, як повідомляється, є імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 356 МВт. Експорт відсутній, зазначили в НЕК.

Знеструмлення

Учора вдень, як повідомляється, було зафіксоване короткочасне відключення дією захисту високовольтної лінії на Львівщині. Знеструмлювались частина міста Львів та прилеглих районів. Через 5 хвилин енергоживлення було відновлене. Причина – зрізане невідомими поряд з проводами лінії дерево. Лінія продовжує працювати. Також вчора на короткий термін відключалася дією захисту високовольтна лінія на півдні. Знеструмлення споживачів не було, лінія працює.

Внаслідок ракетного обстрілу вранці росіянами є нові пошкодження у мережах на Дніпропетровщині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині.

На Донеччині до знеструмлень через бойові дії вчора додались відключення через негоду.

Загалом через погоду знеструмлено 24 населених пункти, через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 428 населених пунктів.

Генерація

"На одній з теплоелектростанцій дією аварійного захисту на кілька годин відключався один блок", - вказали в Укренерго.

Загалом кількість блоків електростанцій в роботі, як повідомляється, обмежена. Адже тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, а також у планових ремонтах – частина атомних енергоблоків. Це суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години.