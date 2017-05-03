Потребителю сегодня все сложнее найти классическую водку без примесей - А.Безуглый

Все стараются добавить в состав алкогольного напитка глицерин, сахар, сухари и другие вредные для здоровья человека добавки.

Именно по этому, по словам эксперта, платформа водочного бренда Arctica — это чистота.

“Для начала отмечу, что платформа бренда Arctica — это чистота. Анализируя рынок украинской водки, можно увидеть, что, к сожалению, потребителю все сложнее найти чистую классическую водку, которая состоит из двух компонентов — воды и спирта. Это связано с тем, что такой продукт нелегко сделать питейным. Все стараются добавить в состав глицерин, сахар, сухари и т.д. Эти добавки негативно влияют на организм и чреваты последствиями. Мы решили создать продукт без каких-либо смягчителей и сделать водку для людей, которые хотят потреблять чистый продукт. После длительного периода разработки и массы дегустаций мы можем утверждать, что технологам удалось сделать чистую водку, которая хорошо пьется”, — рассказал он.

А.Безуглый также отметил, что на примере бренда “Ридна Роса”, компания убедилась в том, что категория водки без смягчителей востребована украинцами.

Напомним, как сообщал УНН, украинский водочный бренд Arctica в Берлине признали “Украинской Водкой года 2017”.