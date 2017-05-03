Споживачеві сьогодні все складніше знайти класичну горілку без домішок - А.Безуглий
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Аналіз ринку української горілки показав, що сьогодні, на жаль, споживачеві все складніше знайти чисту класичну горілку, яка складається з двох компонентів - води і спирту. Про це в інтерв'ю MMR розповів маркетинг-директор компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий, передає УНН.
Всі намагаються додати до складу алкогольного напою гліцерин, цукор, сухарі та інші шкідливі для здоров'я людини добавки.
Саме тому, за словами експерта, платформа горілчаного бренду Arctica - це чистота.
"Для початку зазначу, що платформа бренду Arctica - це чистота. Аналізуючи ринок української горілки, можна побачити, що, на жаль, споживачеві все складніше знайти чисту класичну горілку, яка складається з двох компонентів - води і спирту. Це пов'язано з тим, що такий продукт нелегко зробити питним. Всі намагаються додати до складу гліцерин, цукор, сухарі і т.д. Ці добавки негативно впливають на організм і загрожує наслідками. Ми вирішили створити продукт без будь-яких пом'якшувачів і зробити горілку для людей, які хочуть споживати чистий продукт. Після тривалого періоду розробки і маси дегустацій ми можемо стверджувати, що технологам вдалося зробити чисту горілку, яка добре п'ється", - розповів він.
А.Безуглий також зазначив, що на прикладі бренду "Рідна Роса", компанія переконалася в тому, що категорія горілки без пом'якшувачів затребувана українцями.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, український горілчаний бренд Arctica в Берліні визнали "Української Горілкою року 2017".