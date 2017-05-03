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Споживачеві сьогодні все складніше знайти класичну горілку без домішок - А.Безуглий

Київ • УНН

 • 9237 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Аналіз ринку української горілки показав, що сьогодні, на жаль, споживачеві все складніше знайти чисту класичну горілку, яка складається з двох компонентів - води і спирту. Про це в інтерв'ю MMR розповів маркетинг-директор компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий, передає УНН.

Споживачеві сьогодні все складніше знайти класичну горілку без домішок - А.Безуглий

Всі намагаються додати до складу алкогольного напою гліцерин, цукор, сухарі та інші шкідливі для здоров'я людини добавки.

Саме тому, за словами експерта, платформа горілчаного бренду Arctica - це чистота.

"Для початку зазначу, що платформа бренду Arctica - це чистота. Аналізуючи ринок української горілки, можна побачити, що, на жаль, споживачеві все складніше знайти чисту класичну горілку, яка складається з двох компонентів - води і спирту. Це пов'язано з тим, що такий продукт нелегко зробити питним. Всі намагаються додати до складу гліцерин, цукор, сухарі і т.д. Ці добавки негативно впливають на організм і загрожує наслідками. Ми вирішили створити продукт без будь-яких пом'якшувачів і зробити горілку для людей, які хочуть споживати чистий продукт. Після тривалого періоду розробки і маси дегустацій ми можемо стверджувати, що технологам вдалося зробити чисту горілку, яка добре п'ється", - розповів він.

А.Безуглий також зазначив, що на прикладі бренду "Рідна Роса", компанія переконалася в тому, що категорія горілки без пом'якшувачів затребувана українцями.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, український горілчаний бренд Arctica в Берліні визнали "Української Горілкою року 2017".

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