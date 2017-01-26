Наблюдатели заявили о блокировании "ИГ" дороги в Алеппо, в армии опровергают
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Сирийский центр мониторига соблюдения прав человека заявил, что ожесточенная атака боевиков "Исламского государства" отрезала маршрут поставок, который связывает Алеппо с остальной частью контролируемой правительством части Сирии в четверг, но сирийский военный источник отрицает это, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Наблюдатели заявили, что столкновения между сирийскими правительственными войсками и боевиками "Исламского государства" на юго-восток от Алеппо заблокировали дорогу Ханасера-иттрий, единственный путь правительственных поставок в город.
Сирийский военный источник при этом отрицает это и сказал, что в этой области не было никакой атаки "Исламского государства".