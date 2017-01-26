Спостерігачі заявили про блокування "ІД" дороги в Алеппо, в армії спростовують
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Сирійський центр з моніторигу дотримання прав людини заявили, що запекла атака бойовиків "Ісламської держави" відрізали маршрут поставок, який пов'язує Алеппо з іншою частиною контрольованої урядом частини Сирії в четвер, але сирійське військове джерело заперечує це, передає УНН з посиланням на Reuters.
Спостерігачі заявили, що зіткнення між сирійськими урядовими військами і бойовиками "Ісламської держави" на південний схід від Алеппо заблокувала дорогу Ханасера-Ітрія, єдиний шлях урядових поставок в місто.
Сирійське військове джерело при цьому заперечило це і сказало, що в цій області не було ніякої атаки "Ісламської держави".