Спостерігачі заявили про блокування "ІД" дороги в Алеппо, в армії спростовують

Спостерігачі заявили, що зіткнення між сирійськими урядовими військами і бойовиками "Ісламської держави" на південний схід від Алеппо заблокувала дорогу Ханасера-Ітрія, єдиний шлях урядових поставок в місто.

Сирійське військове джерело при цьому заперечило це і сказало, що в цій області не було ніякої атаки "Ісламської держави".