Наблюдатели назвали основные нарушения на выборах в ОТГ

"В течение процесса голосования 29 октября ключевыми нарушениями стали попытки без надлежащих оснований получить избирательные бюллетени (без предъявления паспорта гражданина Украины), при этом наблюдатели отметили уменьшение масштаба и статистики избирательных злоупотреблений на этапе голосования, по сравнению с предыдущими местными выборами", - говорится в заявлении наблюдателей.

Зато, как говорится, силовое нападение неизвестных лиц на членов УИК, работников полиции, повреждение помещения избирательного участка №120505 Днепропетровской области является убедительным доказательством необходимости усиления мер безопасности на выборах.

Также указано, что лишь на 2,3% участковых избирательных комиссий в течение дня голосования и до начала вечернего заседания были поданы жалобы о нарушениях избирательного законодательства. По информации, собранной наблюдателями сети, 99,2% УИК придерживались процедуры подсчета голосов. На 0,8% УИК ее не было соблюдено.

"Нарушение законодательных требований по ведению предвыборной агитации, непрозрачность финансирования кампаний кандидатов, случаи вмешательства государственных служащих в избирательный процесс, проблемы с образованием избирательных округов и изготовлением избирательных бюллетеней, проявления подкупа избирателей остаются убедительным аргументом в необходимости проведения комплексного совершенствования избирательного законодательства", - добавили в ОПОРЕ.

Также наблюдатели призвали правоохранителей обеспечить расследование правонарушений на первых местных выборах.

Напомним, ОПОРА назвала первые результаты параллельных подсчетов голосов.