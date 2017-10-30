Наблюдатели назвали основные нарушения на выборах в ОТГ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Ключевыми нарушениями на первых местных выборах в объединенных территориальных общинах 29 октября стали попытки без надлежащих оснований получить избирательные бюллетени. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные гражданской сети ОПОРА.
"В течение процесса голосования 29 октября ключевыми нарушениями стали попытки без надлежащих оснований получить избирательные бюллетени (без предъявления паспорта гражданина Украины), при этом наблюдатели отметили уменьшение масштаба и статистики избирательных злоупотреблений на этапе голосования, по сравнению с предыдущими местными выборами", - говорится в заявлении наблюдателей.
Зато, как говорится, силовое нападение неизвестных лиц на членов УИК, работников полиции, повреждение помещения избирательного участка №120505 Днепропетровской области является убедительным доказательством необходимости усиления мер безопасности на выборах.
Также указано, что лишь на 2,3% участковых избирательных комиссий в течение дня голосования и до начала вечернего заседания были поданы жалобы о нарушениях избирательного законодательства. По информации, собранной наблюдателями сети, 99,2% УИК придерживались процедуры подсчета голосов. На 0,8% УИК ее не было соблюдено.
"Нарушение законодательных требований по ведению предвыборной агитации, непрозрачность финансирования кампаний кандидатов, случаи вмешательства государственных служащих в избирательный процесс, проблемы с образованием избирательных округов и изготовлением избирательных бюллетеней, проявления подкупа избирателей остаются убедительным аргументом в необходимости проведения комплексного совершенствования избирательного законодательства", - добавили в ОПОРЕ.
Также наблюдатели призвали правоохранителей обеспечить расследование правонарушений на первых местных выборах.
Напомним, ОПОРА назвала первые результаты параллельных подсчетов голосов.